В библиотеке имени Федорова в Кемерове прошло мероприятие, посвященное 110-летию авиации. На нем собрались воспитанники кемеровских аэроклубов, летчики-ветераны боевых действий, писатели и историки. Благодаря труду последних известны важные страницы истории развития авиации в нашем регионе. Рассказывает Михаил Захаров.

В 1930-е годы в Кемеровской области активно создавались аэроклубы, и к началу Великой Отечественной войны их число достигло 7. Многие воспитанники защищали Родину. Немало имен вошло в победную летопись.

Подробности биографии выдающихся летчиков известны благодаря военным историкам и писателям. Книга «Кузбасские соколы» Сергея Дубровина публикуется уже в 3-ий раз. Благодаря единомышленникам и долгой кропотливой работе подробности жизни тех, кому в свое время точно было не до написания биографий, обрастают фактами и становятся примерами для подрастающего поколения.

На мероприятии были и те, кто участвовал в многочисленных военных конфликтах. На парадных мундирах – память о преодоленных рисках. Они рассказали о подробностях своей работы.

Благодаря вниманию к истории кузбасской авиации в 2020 году имена выдающихся кузбасских летчиков увековечены на здании кузбасского Краеведческого музея, расположенного на набережной у вечного огня. Сделан еще один шаг на пути по сохранению истории, истинность которой так необходима сегодня.

Автор: Кристина Орехова