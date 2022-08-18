Рейтинг составлен ВЭБ.РФ по итогам исследования динамики изменения возраста городского электротранспорта в 115 городах России. Кроме кузбасского города, в ТОП вошли Таганрог, Красноярск, Калининград и Саратов.

«Мы создаем комфортные условия для жизни во всех территориях Кузбасса. Большое внимание уделяется безопасности дорожного движения – устанавливаем новые светофоры, камеры видеонаблюдения, пешеходные переходы. У нас очень удобная транспортная логистика – легко и максимально комфортно из любой точки Кузбасса можно попасть в любой населенный пункт. Мы постоянно обновляем общественный транспорт – за последнее время появилось 1400 новых, современных, комфортных автобусов. Только в Новокузнецке с 2018 года на обновление парка и инфраструктуры городского электрического транспорта затрачено свыше 4 миллиардов рублей из федерального, регионального и городского бюджетов. На эти средства для города приобрели более 50 единиц современного и экологичного электротранспорта – 23 троллейбуса и 29 трамваев», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Обновлять трамваи и троллейбусы в Новокузнецке начали еще в 2018 году. Тогда город закупил первые 2 троллейбуса с увеличенным автономным ходом. Они вышли на линию в начале 2019 года. В 2020 году парк пополнили еще 2 троллейбуса, которые город приобрел в лизинг, а также 9 новых трамвайных вагонов, приобретенных за счет регионального бюджета.

Основное обновление парка началось в рамках реализации федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». В 2021 году в трамвайных депо Новокузнецка появилось 20 новых трамваев и 19 троллейбусов. Это позволило обновить парк на 30 % и 55 % соответственно.

В рамках нацпроекта заключены контракты на поставку еще 19 троллейбусов и 12 трамвайных вагонов. 8 трамваев и 12 троллейбусов поступит до конца 2022 года, остальной транспорт – в первой половине 2023 года. Кроме того, в городе ведутся работы по капитальному ремонту трамвайных путей и объектов инфраструктуры горэлектротранспорта, запланировано строительство новых участков контактной сети в Новоильинском районе и трамвайного разворотного кольца на привокзальной площади.