Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев провел пленарное заседание августовского педагогического совета, которое прошло на базе Кемеровского президентского кадетского училища. Участие в обсуждении развития образования региона приняли более 900 человек – заместители глав муниципалитетов по социальным вопросам, начальники муниципальных органов управления образованием, директора школ, колледжей и техникумов, организаций дополнительного образования.

«Мы большое внимание уделяем образованию кузбассовцев, начиная от детского сада и заканчивая вузом. Все масштабные преобразования, которые мы проводим, прежде всего в сфере образования, направлены на создание условий для жизни и обучения кузбасских детей. Мы реализуем губернаторские программы “Мой новый детский сад”, “Моя новая школа”, “Мой новый колледж”. В рамках этих программ мы строим, реконструируем и оснащаем детские сады, школы и колледжи во всех территориях региона. Активно развиваем и спортивную инфраструктуру, создаем и реорганизуем культурные объекты», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Начался педсовет с видеоприветствия министра просвещения РФ Сергея Кравцова. В своем обращении он поблагодарил всех работников системы образования за достойное выполнение поставленных задач и обозначил приоритетные направления деятельности: войти в 10-ку стран мира по качеству школьного образования, укрепление престижа профессии педагога, создание новых учебных мест, в том числе в системе дополнительного образования и другие.

Губернатор Кузбасса утвердил программу патриотического воспитания и объявил о создании кадетских классов в каждой школе региона с 1 сентября.

Министр образования Кузбасса Софья Балакирева в своем выступлении озвучила приоритетные направления деятельности региональной системы образования: развитие системы «Я – Кузбассовец», воспитательная и патриотическая работа, а также деятельность по социализации подростков, находящихся на учете.

Педагогический совет посетили представители образовательных организаций из Горловки. Делегацию ознакомили с работой института КРИПКиПРО и спланировали совместную деятельность по повышению профессионального мастерства с учетом новых трендов образования. Огромный интерес вызвал у педагогов Центр непрерывного повышения педагогического мастерства, который создан год назад в рамках национального проекта «Образование» на базе института.

Также в рамках педсовета кузбасским педагогам вручили награды. Ведомственным знаком отличия Министерства просвещения Российской Федерации «Отличник просвещения» за заслуги в труде и продолжительную работу в сфере образования награждены 22 человека.

Почетное звание «Заслуженный учитель РФ» за заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу присвоено учителю лицея № 20 Междуреченска Наталье Эпштейн и учителю средней школы № 2 Топкинского округа Александру Бейму.

Благодарность президента РФ получил педагог дополнительного образования Дома детского творчества Кемеровского муниципального округа Александр Грищенко.

За значительный вклад в разработку вопросов теории и истории психологических наук медалью Л.С. Выготского наградили заведующую центром развития ребенка – детским садом № 155 г. Кемерово Ольгу Григорьеву.

Августовский педагогический совет продлится до 28 августа. Тема ежегодного совещания педагогов – «Большие вызовы и время возможностей». В рамках форума учителя, воспитатели, педагоги дополнительного образования, библиотекари, ответственные за питание в учреждениях образования, руководители будут участвовать в обсуждении изменений системы образования Кузбасса.