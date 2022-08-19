Проекты-победители будут реализованы в 2023–2024 годах в Киселевске, Полысаеве, Междуреченске и Салаире Гурьевского округа. Перед формированием и предоставлением заявок на конкурс каждый проект прошел голосование и общественное обсуждение.

«Мы активно работаем над тем, чтобы все муниципалитеты равномерно и полноценно развивались – как города, так и сельские территории. Наша задача – создать те условия, в которых возможно полноценно жить, работать, создавать семью, воспитывать детей, достигать своей цели. Самое главное, что мы стремимся сделать сегодня, – дать возможность каждому кузбассовцу развиваться там, где он родился и вырос, будь то большой город или небольшая деревня. Большая совместная работа по привлечению федеральных средств для создания комфортной среды в малых городах проводится главами муниципалитетов и представителями бизнеса», – отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

По итогам конкурса в Киселевске реконструируют экопарк «Березовая роща» в активно развивающемся жилом районе Красный Камень. Он был представлен в категории «малые города с численностью населения от 50 тысяч до 100 тысяч человек». Одними из самых деятельных сторонников продвижения проекта стали активисты клуба «Велосипедистов Киселевска», теперь в парке появятся велотрассы. Также здесь обустроят лыжню, дорожки для скандинавской ходьбы и терренкуры, создадут вместительную рекреационную зону с кафе, детскими и спортивными площадками.

В Полысаеве (категория «малые города с численностью населения от 20 тысяч до 50 тысяч человек включительно») реконструируют городской парк имени И.И. Горовца, при этом зонируют его. В парке появятся главная площадь и сцена для культурно-массовых мероприятий, аллеи и кафе, детские городки, аттракционы, спортплощадки, включая специализированную спортплощадку для слабовидящих учеников расположенной рядом СОШИ №23 и для маломобильных групп населения.

В Междуреченске (категория: малые города с численностью населения от 50 тыс. до 100 тыс. человек) в рамках проекта «Ось нового города» создадут три общественные пространства (сквер, площадь и аллею) на бульваре Пушкина, которые вместе сформируют новую пешеходную ось города. Это центральное для Западного района Междуреченска общественное пространство станет сосредоточением точек малого и среднего предпринимательства. Также проект предполагает четкое деление площадок под определенные целевые территории: зоны отдыха для подростков и для семей с кафе, сквер для комфортных прогулок старшего поколения.

В Салаире Гурьевского округа (категория «малые города с численностью населения менее 20 тысяч человек») благоустроят Центральный бульвар по ул. Матросова, чтобы превратить его в пешеходную зону от стадиона «Горняк» до парка им. Д. Попова – первого в истории этого всероссийского конкурса реализованного проекта-победителя (2018 год). Здесь установят стационарные кафе и мини-базар для торговли горожан собственными продуктами. Вдоль бульвара разместятся зоны отдыха, детские площадки, пешеходные дорожки и велотрассы. Будет проведено комплексное озеленение бульвара. За историю конкурса Гурьевский округ побеждал три раза, сейчас в Гурьевске реализуют проект, победивший в 2021 году – благоустройство парка Металлургов в сосновом бору.

Итоги конкурса объявили в Тамбове на пленарном заседании форума Малых городов и исторических поселений. В заседании участвовал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Награды победителям вручил глава Минстроя России Ирек Файзуллин.

Конкурс призван способствовать налаживанию системы обратной связи с населением и учету мнений жителей во время принятия градостроительных решений. Поэтому в состязании участвуют только те проекты, которые получают наибольшую поддержку жителей.

«Главная задача конкурса – поддержка проектов по созданию привлекательных городских пространств, способствующих повышению качества жизни, привлечению в город посетителей и развитию индустрии услуг. В случае исторических поселений создаются современные, комфортные общественные пространства, которые сохраняют национальный характер и локальные особенности территорий», – отметил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин.

В 2018–2020 годах ежегодно определялось не менее 80 победителей конкурса с объемом финансирования 5 млрд рублей ежегодно. По поручению председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина с 2021 года на проведение конкурса направляют ежегодно 10 млрд рублей. На Петербургском экономическом форуме-2022 президент России Владимир Путин поручил в 2023–2024 годах направить дополнительные 10 млрд рублей на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Премия каждому победителю сейчас составляет: в категории «Малые города», подгруппе от 50 до 100 тыс. человек – 95 млн рублей; в подгруппе от 20 до 50 тыс. человек – 85 млн рублей; в подгруппе до 20 тыс. человек – 70 млн рублей. До конца 2022 года планируется провести новый конкурс, по итогам которого определят победителей уже с учетом городов до 200 тысяч жителей (сейчас действовало ограничение по численности до 100 тыс.). Это расширит географию конкурса. Также будет увеличен размер гранта победителям на 30 %, то есть его средний размер увеличится с 62 млн до 80 млн рублей.