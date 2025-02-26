Губернатор Кузбасса рассказал о мерах по улучшению экологии в регионе
Сегодня на Двадцатом заседании Парламента Кузбасса губернатор Илья Середюк поручил правительству региона совместно с законодателями усилить работу по улучшению экологической обстановки в регионе. В частности, поручил провести ревизию с выездом на место на те промышленные предприятия, которые должны установить очистные сооружения.
«Совместно с нами могут работать Росприроднадзор, Роспотребнадзор, Природоохранная прокуратура. Стоит вопрос о пересмотре утвержденных планов промышленных предприятий по установке фильтров и другого очистного оборудования. Но самое главное — контроль за использованием, чтобы это все работало. Важно, чтобы был снижен объем выбросов при неблагоприятных погодных условиях», — подчеркнул глава региона.
Глава региона поручил министру природных ресурсов Кузбасса Олегу Ивлеву активнее отзывать лицензии у золотодобытчиков, которые загрязняют реки.
«Накопленное и продолжающееся накопление золошлаковых отходов — тоже одна из проблем, которая загрязняет нашу экологию. Мы с Правительством РФ ведем работу на тему экспериментального вовлечения золошлаковых отходов во вторичный оборот. С этой целью обратились в Минэнерго РФ, Совет Федерации и Госдуму, чтобы у нас в Кузбассе в ближайшее время, ориентировочно в середине марта, провести большое совещание с учеными, со специалистами, представителями федерального центра. Это нужно для разработки конкретных направлений, которые бы нам позволили улучшить экологическую составляющую», — рассказал Илья Середюк.