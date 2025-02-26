Губернатор Кузбасса рассказал о мерах по улучшению экологии в регионе

«Совместно с нами могут работать Росприроднадзор, Роспотребнадзор, Природоохранная прокуратура. Стоит вопрос о пересмотре утвержденных планов промышленных предприятий по установке фильтров и другого очистного оборудования. Но самое главное — контроль за использованием, чтобы это все работало. Важно, чтобы был снижен объем выбросов при неблагоприятных погодных условиях», — подчеркнул глава региона.

«Накопленное и продолжающееся накопление золошлаковых отходов — тоже одна из проблем, которая загрязняет нашу экологию. Мы с Правительством РФ ведем работу на тему экспериментального вовлечения золошлаковых отходов во вторичный оборот. С этой целью обратились в Минэнерго РФ, Совет Федерации и Госдуму, чтобы у нас в Кузбассе в ближайшее время, ориентировочно в середине марта, провести большое совещание с учеными, со специалистами, представителями федерального центра. Это нужно для разработки конкретных направлений, которые бы нам позволили улучшить экологическую составляющую», — рассказал Илья Середюк.

В 2024 году в рамках национального проекта «Экология» на реализацию мероприятий по улучшению качества воздуха промышленными предприятиями Новокузнецка было направлено около 4 млрд рублей. Результатом стало сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 12,4% в сравнении с 2017 годом. В рамках федерального проекта «Чистый воздух» для Кемерова разработан проект комплексного плана мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ. Сейчас он на согласовании с Правительством Российской Федерации. Планируется сократить выбросы опасных загрязняющих веществ в воздух к 2036 году в 2 раза по отношению к 2020 году. «В 2025 году наши усилия должны быть сосредоточены на решении важных задач: продолжим реализацию федерального проекта «Чистый воздух» в Новокузнецке и Кемерове; проведем обследование объектов с признаками накопленного вреда окружающей среде для включения в федеральный проект «Генеральная уборка» нацпроекта «Экологическое благополучие» и последующей их ликвидации; завершим вторую очередь реконструкции левобережной дамбы на Томи в районе Чебал-Су Междуреченска», — сказал Илья Середюк.

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Сегодня на Двадцатом заседании Парламента Кузбасса губернатор Илья Середюк поручил правительству региона совместно с законодателями усилить работу по улучшению экологической обстановки в регионе. В частности, поручил провести ревизию с выездом на место на те промышленные предприятия, которые должны установить очистные сооружения.Глава региона поручил министру природных ресурсов Кузбасса Олегу Ивлеву активнее отзывать лицензии у золотодобытчиков, которые загрязняют реки.