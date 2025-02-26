В Доме культуры поселка Новостройка Кемеровского округа сегодня состоялся муниципальный этап межрегионального фестиваля-конкурса гармонистов «Фронтовая гармонь». Мероприятие организовано в рамках фестиваля хорового искусства «Земля Кузнецкая» и приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участие приняли музыканты разных возрастов — от семи лет и старше. Конкурсанты исполняли как народные мелодии, так и авторские произведения для гармони.

Участники представили свои творческие номера в номинациях «Солисты», «Дуэты», «Аккомпанемент» и «Народная пляска под гармонь». В номинации «Дуэт» Ростислав Осташев и Никита Москалев исполнили композиции «Там шли два брата» и «Георгиевская ленточка». В категории «Солисты» выступил ветеран сцены — гармонист Владимир Безлуцкий, он представил зажигательную песню «Огонек» и инструментальную народную мелодию. Дмитрий Ивасишин порадовал зрителей русской народной песней «То не ветер ветку клонит» и «Сибирскими наигрышами». В возрастной категории дети от 11 до 14 лет выступил ВИА «Батарейка», который исполнил «Калинку» и частушечный наигрыш.

Теперь победители отборочного тура представят Кемеровский муниципальный округ на региональном этапе конкурса. Принять участие в фестивале могут и любители, и профессионалы. Заявки принимаются до 8 апреля. На суд жюри могут быть представлены как народные мелодии, так и авторские произведения для гармони. Одно из главных условий — исполнение произведений, посвященных героическому подвигу нашего народа в годы Великой Отечественной войны. По итогам отборочных туров будут определены победители, которые примут участие в гала-концерте. Финал мероприятия пройдет 3 мая в Ленинск-Кузнецком муниципальном округе.

В Тяжинском муниципальном округе в центральной детской библиотеке состоялся патриотический час «Город мужества и славы» для учеников школы №1 им. Героя Кузбасса Н.И. Масалова. Ребята посмотрели документальный фильм «Ленинград в борьбе», снятый в 1942 году. Он повествует о стойкости защитников и жителей Ленинграда, а также о «Дороге жизни» — единственном пути, который связывал блокадный город с Большой землей. Также прозвучали стихи Ольги Берггольц, Анны Ахматовой, Веры Инбер и Роберта Рождественского. Сотрудники библиотеки подготовили обзор книжной выставки «900 дней мужества», на которой представлены книги, посвященные героическим событиям в годы войны.

В преддверии 80-летия Победы патриотические мероприятия проходят в Калтане. В детском саду №12 «Березка» для воспитанников старших групп была организована музыкальная гостиная «Песни, с которыми мы победили!». Дети узнали о том, какую важную роль играла музыка в годы Великой Отечественной войны. Они познакомились с творчеством композиторов и историями создания песен военных лет. В завершение мероприятия ребята исполнили знаменитые песни «Катюша», «Священная война», «Смуглянка», «В землянке», «Темная ночь», «Синий платочек» и «День Победы».

В школе деревни Протопопово Промышленновского округа для учеников старших классов состоялась квест-викторина «Пройдем дорогами войны». Ребята решали задачи, связанные с военной тематикой. Они узнали о героях Великой Отечественной войны, о военной технике и оружии, воинских званиях, значимых сражениях и других важных событиях в истории нашей страны и армии.