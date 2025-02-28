 «СУЭК-Кузбасс» организовала оздоровительные смены для работников

В санатории-профилактории Медико-санитарной части «Угольщик» стартовала оздоровительная смена для работников угледобывающих и сервисных предприятий АО «СУЭК-Кузбасс».

Как отмечают специалисты, расположенного в Полысаеве санатория-профилактория, в рамках улучшения качества жизни работников Компании оздоровительные смены проводятся ежегодно. Всего в 2025 году запланировано четыре сезона: зимний, весенний, летний и осенний. Причем в весенний и осенний сезоны оздоровление пройдут ветераны, а летом на лечение приедут дети работников.

– Сейчас стартовала одна из первых смен в зимнем сезоне. И на лечение поступило более 90 сотрудников «СУЭК-Кузбасс». Каждому пациенту назначено лечение с учетом индивидуальных особенностей здоровья, хронических заболеваний, сопутствующих патологий, а также переносимостью и совместимостью процедур, – отмечает заведующая лечебно-профилактическим отделением МСЧ «Угольщик» Наталья Морякова.

Абсолютно каждому пациенту полагается ручной массаж, спелеотерапия, посещение бассейна, кислородный коктейль и фиточай. Остальные процедуры назначаются согласно показаниям. Современное оснащение санатория-профилактория и укомплектованность штата медперсонала позволяют оказывать более тридцати различных видов медицинских услуг, включая такие виды процедур, как: иглорефлексотерапия, магнитотерапия, озонотерапия, гипокситерапия, прессотерапия, традиционно большое внимание уделяется грязелечению, бальнеолечению и физиолечению.

– Я прохожу лечение здесь впервые, – говорит горнорабочий очистного забоя Шахты имени А.Д. Рубана Никита Сукачев. – Направление получил после профосмотра. Меня направили на прессотерапию и еще ряд процедур для профилактики заболевания опорно-двигательного аппарата.

Как отмечают специалисты санатория-профилактория, эффективно поддерживать здоровье помогает комплекс «Водный мир» с бассейном и сауной, а также соляная пещера и комната психологической разгрузки. Для занятий в кабинете лечебной физкультуры разработана специальная программа, адаптированная на физические данные.

– Ежегодно количество услуг здесь увеличивается. Мне очень нравится спортивный зал с новыми тренажёрами. А из процедур благоприятно влияет на работу коленных суставов магнитотерапия и массаж. И самое главное, для сотрудников – лечение бесплатное, – отмечает машинист насосных установок шахты «Комсомолец» Ирина Пермякова.

Более того, работники имеют возможность увидеться с коллегами вне работы. По вечерам для гостей проводится досуговая культурно-развлекательная программа, включающая в себя интеллектуальнее игры, квизы, конкурсы и творческие выступления. Ведь, как отмечает персонал санатория-профилактория, наряду с процедурами свой положительный эффект дает эмоциональный настрой.

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