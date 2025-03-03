Житель Кузбасса стал лауреатом престижной Всероссийской премии «Сможем вместе победить», отмечающей вклад в развитие общественно значимых инициатив и продвижение духовно-нравственных ценностей. Евгений Васильевич Манухин, представитель Кемеровской области, был отмечен в номинации «Патриотическое воспитание детей и молодежи».

Премия, учрежденная издательским домом «Аргументы недели» в 2013 году, направлена на поддержку благотворительности и признание заслуг граждан, вносящих вклад в различные сферы жизни общества.

На торжественной церемонии награждения, прошедшей в Музее Победы в Москве, собрались представители всех регионов России, а также депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации, общественные деятели и артисты. Премия вручалась в различных номинациях, охватывающих широкий спектр добрых дел, от помощи участникам СВО до защиты окружающей среды.

По итогам 2024 года лауреатами стали волонтеры и общественные деятели со всей страны, чьи инициативы направлены на укрепление традиционных ценностей и поддержку различных слоев населения.