Сегодня в Междуреченске Павел Камбалин вступил в должность главы округа. С этим его поздравил губернатор Кузбасса, отметив, что новый пост – это, прежде всего, ответственность перед каждым жителем города. Илья Середюк подчеркнул, десятилетний стаж Камбалина на муниципальной службе в Новокузнецке очень пригодится ему на новом поприще.
Кроме того, глава региона перечислил основные задачи, которые предстоит в первостепенном порядке решать новому главе Междуреченского округа.
– Прежде всего, необходимо навести порядок в сфере ЖКХ, очень много обращений, замечаний жителей в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Знаю, что Вы уже привлекали в город специалистов, чтобы помочь междуреченцам разобраться с управляющими компаниями. Нужно развивать туристический потенциал, чтобы сюда стремились не только лыжники и сноубордисты, но и семьи, желающие отдохнуть на природе и зимой, и летом, — заявил Илья Середюк.
В списке приоритетных вопросов также строительство соцобъектов, озеленение, благоустройство.
– Вы прекрасно знаете, что основа всего — это люди. Сегодня вы дали клятву служить их интересам. Я верю в Ваш профессионализм, энергию и искреннюю любовь к нашей родной земле. От всего сердца желаю сил, мудрости и уверенности в принятии решений. Знайте, что команда Правительства Кузбасса, лично я всегда поддержим Вас в делах и начинаниях, которые касаются повышения качества жизни наших земляков, — сказал губернатор.