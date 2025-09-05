С 5 по 7 сентября в парке Олимпийской славы Кемерова пройдут три фестиваля: IV Кузбасский фестиваль «Книжная площадь», I Международный литературный фестиваль «Мысли» и книжная ярмарка «Центр культурного притяжения – Россия: Книжная площадь». Это масштабное событие стало главным литературным мероприятием года не только для Кемеровской области, но и для всей Сибири.

В программе фестиваля — автограф-сессии с известными писателями и поэтами, кинопоказы, видеоподкасты, детский спектакль, лекторий для детей, концертная программа с участием группы «Кватро» и певца Леонида Овруцкого.

В рамках Кузбасского фестиваля «Книжная площадь» пройдут более 40 мероприятий, включая творческие встречи с российскими и кузбасскими писателями и художниками-иллюстраторами, презентации 38 издательств, конкурс литературного косплея и чемпионат по чтению вслух. Особое внимание будет уделено 130-летию Сергея Есенина. Также будут представлены выставочные проекты: «Незабытые страницы истории» (при поддержке Гранта президента России) и «КраеУгольные строки» (при поддержке Российского фонда культуры).

Международный литературный фестиваль «Мысли» предлагает программу, которая заинтересует как юных кемеровчан, так и взрослых любителей литературы и кино. Фестиваль проходит под девизом «Химия литературы и кино». Гости смогут принять участие в дискуссиях и лекциях с современными российскими авторами, а также послушать выступления иностранных авторов из Казахстана и Вьетнама.

Для детей и их родителей будет организован детский лекторий, где состоится презентация нового букваря Алексея Булыгина, встречи с авторами детской литературы, мастер-классы, игры и развлечения. На фестивале покажут детский спектакль «Теремок» кузбасского театра кукол им. А. Гайдара и спектакль «Мнимый не живой» студии современной хореографии «Вне фокуса» КемГУ. Также на театрально-молодежной площадке будут выступать уличный театр, пройдут читки пьес и детские программы.

В субботу, 6 сентября, с 11:00 до 16:00 на фестивале выступят уличный театр Buto-Faro, студенты Кемеровского государственного института культуры, детский театр «Перекресток», театральная студия «Зазеркалье» и литературно-театральная студия «Кислород». Вечером, в 19:00, на главной сцене состоится торжественное открытие Дней литературы в Кузбассе, где выступят Леонид Овруцкий и группа «Кватро».