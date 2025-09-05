Автомобиль УАЗ, два пикапа и мотоцикл отправили из Кузбасса в зону СВО для воинских частей Донецка, Горловки и Луганска. Транспортные средства предоставило региональное отделение Союза добровольцев Донбасса. Кроме того, волонтеры, ветераны и жители Новокузнецкого округа передали продукты питания, лекарства, теплое белье, носки, перчатки. В посылки вложили также маскировочные сети, которые сплели сами добровольцы, и окопные свечи, а дети написали письма и нарисовали рисунки.

Помимо этого, как рассказали в пресс-службе областного правительства, из Кузбасса в ДНР накануне пришла партия минеральной воды «Терсинка». Ее набрали из скважины на территории Новокузнецкого округа и доставили в Амвросиевский реабилитационный центр и Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака, где проходят реабилитацию и лечение участники боевых действий. Там получили более 7 тысяч литров уникальной воды, которая помогает нормализовать артериальное давление и укрепить нервную систему. В Донбасс «Терсинку» привезли представители благотворительного фонда «География сердца».