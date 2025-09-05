Экспертная сессия Открытого диалога по тематическому вектору «Инвестиции в связанность», организованная Национальным центром «Россия», прошла 5 сентября в филиале НЦ «Россия» в Приморском крае.

К обсуждению темы «Трансформация торговли и связанности в новой реальности» присоединились эксперты из разных стран мира. Сессия стала продолжением Открытого диалога «Будущее мира. Новая платформа глобального роста», который состоялся в НЦ «Россия» в апреле 2025 года.

Открывая дискуссию модератор сессии Открытого диалога, заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Максим Орешкин, ведущую роль в новых решениях в мировой торговле сейчас играют страны БРИКС и глобального Юга. По словам заместителя Администрации Президента, новый мега-тренд устойчив и необратим. Институты из старой архитектуры становятся неактуальными.