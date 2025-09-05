Основы птицеводства начали изучать старшеклассники в школе поселка Металлургов

Об открытии специализированного класса в школе поселка Металлургов рассказал губернатор Кузбасса в своих соцсетях. Илья Середюк отметил, что его оснастили самым современным оборудованием: есть инкубаторы, овоскопы, тринокулярные микроскопы и лабораторный стенд «Система управления птицефермой».

– В качестве профиля обучения выбрано направление «Птицеводство будущего: технологии и управление». Учеба в агротехнологических классах — это элемент бесшовного образования. С полученными знаниями ребята без проблем смогут поступить в Кузбасский аграрный университет и агролицей при университете, – заявил глава региона.

Всего в Кемеровской области в этом году заработает 20 таких агроклассов в восьми сельских школах.

Фото: Илья Середюк/Telegram

