Это уникальное пространство создано специально для всех участников избирательного процесса и всех интересующихся избирательным правом, от студентов и общественных наблюдателей до опытных председателей избирательных комиссий и профессоров.

Началось мероприятие с подписания трехстороннего соглашения между Общественной палатой Кемеровской области – Кузбасса, Избирательной комиссией региона и Кемеровским государственным университетом. Согласно документу, каждая из сторон будет развивать Центр в рамках своих компетенций. К примеру, Общественная палата составит план работы Центра, обеспечит взаимодействие с лекторами и экспертами, будет проводить обучение общественных наблюдателей. Облизбирком — окажет содействие в проведении мероприятий по повышению правовой культуры избирателей, поможет с методическими материалами для обучения наблюдателей и волонтеров. КемГУ — предоставит помещения для работы, организует образовательные программы повышения квалификации и окажет содействие в проведении мероприятий по повышению правовой грамотности и политической культуры молодых и будущих избирателей.

На открытии приветственные слова прозвучали от Александра Брода — председателя Ассоциации «Независимый общественный мониторинг», члена Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Также он провел онлайн-встречу с членами и экспертами Общественного штаба по наблюдению за ходом выборов в Кузбассе и активистами Молодежной избирательной комиссии региона.

На мероприятии председатель Избирательной комиссии Кузбасса Светлана Демидова встретилась с членами Молодежного парламента Кузбасса и студентами КемГУ.

«Открытие Центра Избирательного права приурочено к 30-летию избирательной системы Кузбасса. Центр — это специализированная площадка, где студенты смогут углубленно изучать основы российского избирательного права, особенности организации выборов и технологии защиты прав избирателей. Здесь будут проводиться семинары, лекции и практикумы с участием опытных представителей избирательных комиссий, политических и общественных деятелей. Открытие Центра знаменует важный этап развития образовательного пространства университета и позволит студентам лучше подготовиться к будущей профессиональной деятельности», — отметила Светлана Демидова.

К открытию Центра Избирательная комиссия Кузбасса и Общественная палата подготовили выставку, которая рассказывает об истории избирательной системы региона. На ней представлены уникальные документы, фотографии и экспонаты музея «История выборов в Кузбассе».

Председатель Общественной палаты Кузбасса В.А. Овчинников отметил: «Развитая современная избирательная система, вовлечение в избирательный процесс общественности — отличительная черта демократического сильного государства. Центр — это место, которое объединит все заинтересованные стороны, силы, неравнодушных граждан и поможет в обеспечении чистоты и прозрачности выборов, развитии избирательной системы России».