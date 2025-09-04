До старта отопительного сезона в Кемеровской области остались считанные дни. Специалисты коммунальной сферы завершают подготовку. Как сообщили в пресс-службе областного правительства со ссылкой на региональное Министерство жилищно-коммунального и дорожного комплекса, к запуску тепла в Кузбассе готовят 908 котельных, почти 4 тысячи км тепловых, 12,8 тысячи км водопроводных сетей и 3,6 тысячи км канализационных труб. Кроме того, по плану на этот год надо закупить топливо для всех котельных в размере около 2,7 тысячи тонн.

– Зима в Сибири — всегда серьезное испытание, поэтому все работы нужно провести заранее. Уже завершены на 100% гидравлические испытания тепловых сетей, устранена большая часть повреждений, оставшиеся работы выполняются по графику. Полностью подготовлены к запуску тепла 818 котельных, заменены 82 км тепловых сетей, 105 км водопроводных и 20 км канализационных труб. Запуск отопления начнем, когда среднесуточная температура в течение пяти дней будет держаться на уровне +8 градусов. В первую очередь тепло будем подавать в детские сады, школы, больницы. Затем — в жилые дома и на предприятия, — отметил губернатор Илья Середюк.

В областной столице в этом сезоне меняют трубы под трамвайным кольцом на остановке КЭМЗ. На участке от ул. Терешковой до 5-й поликлиники под землю уложили «умные» трубы с датчиками, которые настроены на обнаружение утечек. В Новокузнецке провели капремонт теплосетей в четырех районах города. Продолжаются работы у дома по ул. 11 Гвардейской Армии, ул. Кирова, 16. А в Прокопьевске завершается модернизация котельной №22. Также капитально отремонтировали оборудование, заменили насос и прочистили газоходы в котельной №1, которая обеспечивает теплом более 300 жителей центра города, драматический театр и школу.