Сегодня полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев провел окружное совещание по вопросам проведения уборочной кампании в регионах Сибири. В совещании принял участие заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации Андрей Разин.



Подводя промежуточные итоги, полномочный представитель отметил, что из запланированных 15,3 миллиона тонн зерновых к настоящему моменту собрано более 20%. «Как и в прошлом году, свои коррективы вносит погода», – констатировал Анатолий Серышев. Аграрии Новосибирской области в августе вынуждены были сбавить темпы уборочных работ из-за проливных дождей, переувлажнение почвы фиксируется в Омской области. Нужно приложить дополнительные усилия не только для уборки, но и для сохранения урожая, его сушке и доработке, оказать содействие хозяйствам, не имеющим собственного сушильного оборудования, считает полпред.

По озвученной на совещании информации, несмотря на сложные метеоусловия, агропромышленный комплекс Сибири демонстрирует положительную динамику: в 2025 году в среднем по округу урожайность составляет около 26 центнеров с гектара против 22,5 в прошлом году. Лидерами по приросту являются Красноярский край, Кемеровская и Новосибирская области, где урожайность превышает 30 центнеров с гектара.

На особом контроле в период уборочных работ – стоимость горюче-смазочных материалов. По словам полпреда, Правительство Российской Федерации принимает необходимые меры, чтобы стабилизировать цены на бензины. «Прошу Минсельхоз России, совместно с регионами, постоянно отслеживать ситуацию и оперативно реагировать на возникающие проблемы», – обратился к присутствующим Анатолий Серышев.

Отдельной темой стало сохранение посевных площадей и вовлечение в оборот пустующих земель. По оценке экспертов, в Сибирском федеральном округе сосредоточено около 25% от всех посевных площадей Российской Федерации, 2/3 из них засеиваются зерновыми культурами. Особенно важно, чтобы собственники земли не допускали простаивания и зарастания пашни, считают участники совещания. По их мнению, это влечет за собой, в том числе, риски возникновения пожаров – об их профилактике речь также шла на совещании. Отмечено, что в текущем году, благодаря эффективному межведомственному взаимодействию и ответственному отношению большинства сельхотовароприозводителей удалось минимизировать количество пожароопасных ситуаций.

Обсуждались меры государственной поддержки сельского хозяйства. Полномочный представитель акцентировал внимание на важности своевременного доведения субсидий. По его мнению, необходимо совершенствовать и упрощать механизмы, которые позволяют аграриям получить помощь от государства, что особенно актуально для малых предприятий и фермерских хозяйств.

Значимым вопросом остаётся экспорт сельскохозяйственной продукции. Сообщается, что за 7 месяцев текущего года экспортировано более 4,4 миллиона тонн продукции. По словам полпреда, важно продолжать системно работать над решением задач по повышению экспортного потенциала сибирских предприятий. Соответствующие предложения по поддержке и увеличению экспортного потенциала, внесенные сибирскими сельхозтоваропроизводителями, в настоящее время рассматриваются Правительством Российской Федерации.

Полномочный представитель назвал важным направлением работы научное сопровождение сельскохозяйственной отрасли – производителям важно наладить эффективное сотрудничество с учёными. «Создание и применение новых сортов, технологий возделывания почв, применительно к сибирским условиям, сохранения и переработки урожая, является очень важной задачей», – убеждён Анатолий Серышев. Так, по ряду культур сибирские аграрии уже используют только семена отечественной селекции, качество которых находится на высоком уровне.

В завершение совещания были обозначены задачи на ближайшую перспективу – в их число входит выполнение плана по приобретению минеральных удобрений и сельхозтехники, которые необходимы производителям для повышения урожайности в следующем году. Абсолютным приоритетом названо проведение уборочных работ в оптимальные агротехнические сроки.