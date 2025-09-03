В торжественной церемонии принял участие губернатор Кузбасса Илья Середюк. Среди почетных гостей – представители Алтайского края, Томской и Псковской областей, заместитель руководителя Национального центра исторической памяти при президенте РФ.

«2025 год – знаковый для нашей страны и для всего цивилизованного мира. 9 Мая мы отметили 80 лет Победы в Великой Отечественной войне, а сегодня исполняется 80 лет со дня окончания Второй мировой войны. Символично, что именно в этот день мы закладываем капсулы с землей, доставленной в Кузбасс из 14 регионов – Белгородской, Воронежской, Мурманской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Тверской, Ленинградской, Московской, Калининградской и Смоленской областей, Крыма, Севастополя и две – из Краснодарского края. Каждая горсть земли – это частица нашей общей истории, свидетель самоотверженности и отваги воинов-сибиряков, которые бились с врагом в рядах Красной Армии на всех фронтах», – подчеркнул Илья Середюк.

15 капсул разместили рядом с ранее заложенными емкостями с землей, привезенной с мест Курской битвы, Донбасской наступательной операции, Сталинградской наступательной операции «Уран», операции «Искра» по прорыву блокады Ленинграда и Белорусской наступательной операции «Багратион». Всего в гражданской часовне мемориала Воину-Освободителю собрано 30 капсул – по числу крупных сражений, в которых участвовали красноармейцы-сибиряки. Десять из них пока пустые, в них собираются заложить землю с мест боев Великой Отечественной войны на территории Европы.

