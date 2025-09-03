В Кемерове, 4 сентября, пройдёт литературный пеший брифинг для журналистов. Во время прогулки по новой набережной Томи представители СМИ смогут пообщаться с известными российскими писателями и организаторами Дней литературы в Кузбассе.

Спикерами станут: Евгения Чарушина-Капустина (Санкт-Петербург), дважды лауреат Международного конкурса книжной иллюстрации и дизайна «Образ книги» и лауреат Всероссийской литературной премии им. С. Маршака. Также примет участие Анастасия Коваленкова (Москва), лауреат конкурса «Образ книги» и премии В. Крапивина. Кроме того, в программе заявлена Яна Орехова (Кемерово), член Союза писателей России и драматург. Завершит программу Наталья Майнгардт, директор Государственной библиотеки Кузбасса для детей и молодежи.

Начало брифинга в 13:00. Для участия необходимо пройти аккредитацию.