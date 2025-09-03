Аппаратуру за 6 млн рублей приобрели по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Благодаря лазерному комплексу теперь новокузнецкие врачи могут проводить офтальмологические операции пациентам с сахарным диабетом. Новая установка помогает в лечении галукомы, капсулотомии и патологий глазного дна. Только за первые несколько дней медики с ее помощью провели 23 успешные операции.

«Операция проводится малоинвазивным способом, что позволяет быстро восстановиться. Улучшить зрение можно без госпитализации. Всего по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» в медучреждения Кузбасса в этом году поступит 593 единицы медицинского оборудования», – сказал глава региона Илья Середюк.

В пресс-службе областного правительства добавили, что новый лазерный комплекс адаптирован для инвалидов, теперь операции можно проводить без лишних движений и пересадок.