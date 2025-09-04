В феврале этого года компания из Новокузнецка стала участником национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Она присоединилась к федеральному проекту «Производительность труда». За этот период на предприятии удалось решить более 30 производственных задач и значительно ускорить вывоз мусора из пластиковых контейнеров.

Благодаря внедрению бережливых технологий были изменены стандарты проведения ежедневного техосмотра и внедрена система мобильных осмотров. Это позволило сократить время процедуры на 70%, а также уменьшить задержки утреннего выезда машин на линию. Ожидаемая экономия составит 800 тысяч рублей в год.

Компания планирует использовать эти технологии для оптимизации плановых ремонтов, а также для улучшения процессов погрузки и транспортировки твердых коммунальных отходов из металлических контейнеров.

Участие в федеральном проекте бесплатное и рассчитано на три года. Каждый год производительность труда на предприятии должна увеличиваться не менее чем на 5%. Подать заявку можно на ИТ-платформе производительность.рф.