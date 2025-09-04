Губернатор кемеровской области Илья Середюк проверил готовность аварийно-восстановительного отряда ЖКХ Кузбасса к отопительному сезону.

Как отметили в пресс-службе областного правительства, в регионе сформированы три аварийно-восстановительных отряда – в Кемерове, Гурьевске и Чебулинском округе. В их составе – электрогазосварщики, слесари, машинисты экскаваторов и водители специализтехники.

«Аварийно-восстановительный отряд ЖКХ Кузбасса выезжает на помощь, когда в муниципалитетах происходят серьезные аварии на системах жизнеобеспечения. Например, если в мороз лопнет труба теплоснабжения, бригада в любое время суток, в любую погоду выйдет на место происшествия и устранит поломку», — отметил Илья Середюк.

Отряды ЖКХ оснащены мобильными котельными, резервными генераторами, специализированным оборудованием и инструментами. Кроме того, кузбасский аварийно-восстановительный отряд оказывает помощь в Горловке.