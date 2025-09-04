200 млн рублей – таков бюджет регионального проекта «Твой Кузбасс – твоя инициатива» на текущий год. В муниципалитетах области благоустраивают детские, спортивные площадки, скверы, мемориальные комплексы, ремонтируют учреждения культуры. По словам губернатора Ильи Середюка, проект показал свою эффективность, так как определять, что именно надо благоустроить доверили жителям.

В 2025 году 86 объектов уже реализованы, осталось сдать еще 68.

Обновленный Парк Победы открыли в деревне Курск-Смоленка Чебулинского округа. Теперь там новые дорожки тротуарной плитки, удобные скамейки и беседки, ограждение. А в селе Усманка завершили ремонт Дома культуры и готовят к открытию детскую игровую площадку.

В Яшкинском округе в поселках Ленинский, Шахтер и Дубровка обновили спортивные площадки и поставили новое тренировочное оборудование. В селе Пача в парке культуры и отдыха уложили асфальт на пешеходных дорожках.

В селе Троицкое Ижморского округа у школы появилась новая двухполосная беговая дорожка. В деревне Любаровка Юргинского округа и в Осинниках обновили детские площадки. А в Новокузнецком округе сразу шесть населенных пунктов были охвачены проектом «Твой Кузбасс — твоя инициатива»: в селе Красулино появилась спортивная площадка, в селе Костенково поставили тренажерный комплекс, в селе Безруково благоустроили школьное футбольное поле с беговыми дорожками, в поселке Кузедеево и селе Куртуково теперь есть многофункциональные площадки для футбола, волейбола и баскетбола.

Есть чем похвастаться и жителям Гурьевского округа, где в селе Малая Салаирка на стадионе появились новые беговые дорожки, современные фонари и трибуна для зрителей. Обустроили детские площадки в поселках Сосновка и Урск, а в селе Кулебакино поставили тренажеры, в селе Горскино у школы заменили асфальт, установили стенды и скамейки. Преобразилась и школа поселка Раздольный: там отремонтировали коридоры, библиотеку, спортзал, заменили пол и двери.

Как отметили в пресс-службе областного правительства, новое общественное пространство завтра откроется в поселке Листвяги Новокузнецка. Там будет «Семейный ЭнергоПарк»: зона отдыха обустроена и для занятий спортом для людей разных возрастов.