Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев посетил Новосибирский государственный художественный музей, где ознакомился с экспонатами уникальной выставки «Валентин Серов. К 160-летию со дня рождения».



Полномочный представитель осмотрел живописные и графические произведения художника, привезенные в Новосибирск из ведущих музеев России и Национального художественного музея Республики Беларусь. Жители и гости города впервые получили возможность ознакомиться со всем многообразием творческого наследия великого художника, сообщила полпреду директор музея Екатерина Болдырева.

Анатолий Серышев высоко оценил масштаб и значение экспозиции. По его словам, благодаря слаженной и кропотливой работе сотрудников, музей предоставил сибирякам возможность прикоснуться к вершинам искусства.

«Выставка – это мощное погружение в историю. Через картины Валентина Серова мы словно оживляем прошлое, чувствуем ритм жизни людей того времени, их стремления и идеалы. Эту выставку я бы горячо рекомендовал посетить детям», – сказал полномочный представитель.

Кроме того, полпреду продемонстрировали произведения из коллекции сибирского искусства. В 2025 году музеем была обновлена экспозиция раздела и проведена реставрация выставочных залов. По мнению Анатолия Серышева, самобытная культура Сибири вызывает значительный интерес благодаря своему многообразию и богатой истории, уходящей корнями в глубокую древность, что проявляется в этнографии, народных традициях, искусстве, литературе и духовной жизни сибирских регионов.