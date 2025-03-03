Губернатор Кузбасса проверил ход строительства жилого дома для детей-сирот в пгт Верх-Чебула

Губернатор Кузбасса Илья Середюк проверил ход строительных работ 36-квартирного жилого дома в пгт Верх-Чебула. Квартиры в новостройке получат дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

«Строители завершили возведение монолитной части здания и приступили к монтажу крыши. Следующим этапом станет отделка и благоустройство прилегающей территории. По графику работы должны завершиться в ноябре этого года, подрядчик обещает закончить раньше. Приняли решение построить рядом еще один дом. Строители себя хорошо зарекомендовали, коммунальные сети позволяют», — отметил Илья Середюк.

Четырехэтажное здание общей площадью более 1000 кв. метров возводят по адресу ул. Советская, 2г. Общая строительная готовность объекта на сегодняшний день составляет 65%, уже возведены все 4 этажа. В квартирах будет выполнена отделка «под ключ»: установят пластиковые окна, электросчетчики, приборы учета горячей и холодной воды, сантехнику.