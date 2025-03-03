В региональном этапе фестиваля-конкурса «Виктория. Песни Победы», посвященного 80-летию разгрома фашистских захватчиков, приняли участие более 12 тысяч кузбассовцев.

Всего в рамках конкурса состоялось 79 концертов, было представлено 414 номеров. По охвату участников и зрителей конкурс стал одним самым масштабным культурным событием региона: подано 2711 заявок от 11551 исполнителей и участников творческих коллективов.

21 апреля на платформе «Кузбасс Онлайн» жители региона могут поддержать понравившихся участников, вышедших в финал фестиваля-конкурса. На голосование выставлен 31 номер с заключительных концертов регионального этапа. Авторы и исполнители, которые получат наибольшее количество голосов, выступят на Гала-концерте 9 мая в Парке Победы имени Г.К. Жукова.