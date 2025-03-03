В региональном филиале фонда «Защитники Отечества» прошло награждение школьников, которые стали авторами лучших работ международного конкурса «Защитники Отечества. Zаветам Vерны» от Кузбасса. Ребята получили подарки и дипломы.

Как рассказали в пресс-службе областной администрации, региональное жюри определило 10 рисунков, которые будут размещены в виртуальной галерее Музея Победы.

Лучшими авторами стали: Виктория Бессонова и Александра Григорьева из Кемерова, Мария Жученко из Новокузнецкого округа, Дарина Серик из Юрги, Анна Абакумова из Крапивинского округа, Дарья Чувилева из Калтана, Дарина Кузьмиченко из Тяжинского округа, а также Дарья Таранова, Ксения Климчук, Полина Прилепская из Прокопьевского округа.

Конкурс направлен на гражданско-патриотическое и эстетическое воспитание молодого поколения, формирование уважительного отношения к истории и сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны и СВО. Мероприятие приурочено к 80-летию Победы и Году защитника Отечества в России.