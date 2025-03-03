В ходе рабочей поездки в Чебулинский муниципальный округ губернатор Кузбасса Илья Середюк посетил школу в Верх-Чебуле, капитально отремонтированную по федеральной программе «Развитие образования». Глава региона осмотрел объект, пообщался с учениками. На встрече обсудили подготовку к празднованию 80-летия Победы и направления, которыми ребята занимаются помимо учебы.

«Ребята уже успели все протестировать, проверить, обжиться здесь, и мне было интересно узнать, нравится ли им итог работ, а также чем увлекаются школьники, чтобы понять, какая поддержка была бы актуальна именно для них. Услышал интересные предложения: от скидок в столовой до создания сообщества талантливых детей, где они могли бы общаться со сверстниками и делиться опытом в различных проектах. Идей интересных много, чтобы ничего не упустить, дал ребятам домашнее задание — написать свои предложения и через директора передать мне. Такую обратную связь от детей будем собирать в разных школах», — сказал Илья Середюк.

Верх-Чебулинская СОШ открылась после капитального ремонта в конце января. Теперь 647 ребят из райцентра и ближайших деревень получили возможность учиться в современных условиях.

Кроме ребят из пгт Верх-Чебула в ней занимаются школьники из деревень Новоказанка, Покровка, Орлово-Розово, Поселка 1-й, а также старшеклассники из сел Усть-Чебула и Усманка, деревни Дмитриевка.

В рамках капремонта оборудованы швейная и кулинарная мастерские, помещения для занятий резьбой по дереву и металлу. На территории школы оборудованы площадки для занятий футболом, волейболом и баскетболом, спортивные снаряды, площадка для обучения правилам дорожного движения.