Наталья Воронина официально вступила в должность главы Чебулинского округа. Торжественное мероприятия прошло накануне, в нём принял участие глава Кемеровской области Илья Середюк.

— Ваш округ славится своими уникальными объектами живой природы, геологии, палеонтологии, археологии, истории и культуры. Развивается сельское хозяйство и туристическая отрасль, жители вносят большой вклад в социально-экономический потенциал Кузбасса, — сказал Илья Середюк.

Напомним, что Наталья Воронина впервые была избрана на должность главы Чебулинского округа в марте 2020 года. За первые пять лет в округе отремонтированы две школы, четыре сельских клуба, модернизирован кинозал Верх-Чебулинского культурно-досугового центра. В этом году начнется создание уникального молодежного пространства «СТАРТ», завершается строительство нового современного автоматизированного животноводческого комплекса, рассчитанного на 2400 голов, с полным циклом производства молока.

Также, в Чебулинском округе успешно развивается туризм. С 2022 года на родине сибирского динозавра в деревне Шестаково проходит международный научно-популярный фестиваль «Динотерра». Его посещают десятки тысяч гостей из разных регионов России и других стран.