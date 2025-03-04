Губернатор Кузбасса познакомился с создателем «Хора Турецкого»

Губернатор Кузбасса Илья Середюк встретился с создателем и продюсером коллектива «Хор Турецкого» Михаилом Турецким. Об этом глава региона написал в своём телеграм-канале.

– С 2004 года он регулярно приезжает в наш регион. Михаил Борисович отметил, что в последние годы Кузбасс серьезно преобразился. Поговорили о творчестве коллектива. Со сцены они рассказывают о России на весь мир, прославляя русскую культуру и советскую песню, – написал Середюк.

Губернатор также поблагодарил артистов за подарок женщинам Кузбасса. В преддверии Международного женского дня хор передал 600 билетов для работников социальной сферы Кузбасса.