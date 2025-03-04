Минуглепром Кузбасса отреагировал на нападки в свой адрес по ситуации с льготным сортовым углем. Как сообщили в ведомстве, в адрес Министерства угольной промышленности Кузбасса, действительно, направлялись обращения от КТК, но в них компания, используя свое монопольное положение, безосновательно настаивала на увеличении стоимости сортового угля, что неизбежно привело бы к росту платы со стороны населения за льготное твердое топливо. Как подчеркнул губернатор Кузбасса Илья Середюк, область ежегодно выделяет 1,5 миллиарда рублей из бюджета для компенсации разницы между рыночной стоимостью угля и льготной ценой, установленной для жителей. Это делается для обеспечения доступности топлива. При потребности региона в 400 тысячах тонн сортового угля, КТК отказалась поставлять топливо населению в 2025 году по ценам, установленным Региональной энергетической комиссией Кузбасса, предложив существенно более высокие цены, чем в 2024 году. В связи с отказом от поставки угля населению правоохранительными органами возбуждено уголовное дело. В настоящее время правительство Кузбасса ведет переговоры с другими угольными компаниями для обеспечения населения сортовым углем. Уже достигнуты договоренности с пятью компаниями о поставке 270 тысяч тонн сортового угля. Переговоры находятся на завершающей стадии, и в ближайшее время будут подписаны контракты с компанией «Кузбасстопливосбыт», которая будет осуществлять реализацию угля населению через свои площадки. Ожидается, что во второй половине марта на этих площадках можно будет приобрести сортовой уголь по льготным ценам.