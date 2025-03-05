Российская интернет-энциклопедия РУВИКИ в партнерстве с экспертами Альянса по защите детей в цифровой среде создали раздел о детской безопасности, где собраны материалы об угрозах и осознанном поведении в интернете.

«Проект призван рассказать детям и их родителям, как с пользой и без рисков применять современные цифровые возможности. Это возможность делиться экспертными знаниями о принципах безопасного поведения детей и подростков в сети», — отметил генеральный директор РУВИКИ Владимир Медейко.

Эксперты Альянса будут верифицировать (проверять на достоверность) материалы о правилах поведения в цифровом пространстве России, что повысит качество этой информации для широкой аудитории. Первые верифицированные статьи об интернет-угрозах и кибергигиене уже можно найти на страницах РУВИКИ.