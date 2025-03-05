Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев сегодня в Новосибирской области посетил соединение специального назначения Центрального военного округа.

Бригада, сформированная в 1977 году, имеет богатую историю участия в боевых действиях в Афганистане, Сирии и на Северном Кавказе, военнослужащие получили более 3 тысяч государственных наград, включая 6 званий Героя России, 2 из них посмертно. С 24 февраля 2022 года бригада участвует в специальной военной операции. За массовый героизм и отвагу, проявленные в ходе СВО, указом президента России ей присвоено почетное наименование «Гвардейская» (май 2022 года), а в июне 2023 года — орден Жукова.

Анатолий Серышев оценил бытовые и учебные условия подразделения, пообщался с командованием и военнослужащими. Полпред возложил цветы к монументу воинам-разведчикам и к мемориальному комплексу Героям России и воинам-разведчикам, погибшим при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции. Он поблагодарил военнослужащих за их профессионализм и неустрашимость, которые они проявляют на службе Отечеству.

«Президент России Владимир Путин не один раз говорил, что особую ценность представляют люди, которые готовы отдать свою жизнь за других. Сейчас на передовой наши ребята грудью защищают Родину, отстаивают наше право жить по заветам отцов и дедов, опираясь на исконные духовно-нравственные ценности», – сказал Анатолий Серышев.

По словам полпреда, крайне важно поддерживать участников СВО, уточнять, какая помощь необходима на линии боевого соприкосновения или в тылу с точки зрения укрепления материально-технической базы.

«Наша общая обязанность – быть рядом, и каждому на своем месте напряженно трудиться, так мы быстрее победим и начнем реализовывать планы мирного развития», – подчеркнул он.

Вопросы оказания помощи участникам СВО и их семей, адаптации ветеранов, находятся в зоне постоянного личного внимания полпреда главы государства. Анатолий Серышев в рамках рабочих поездок посещает филиалы Государственного фонда «Защитники Отечества», встречается с бойцами СВО.