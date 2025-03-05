В Металлурговской школе Новокузнецкого округа будут заниматься ранней профориентацией будущих работников сельского хозяйства. В агроклассах дети с начального звена будут изучать основы животноводства, агрономии и механизации, а также получат углубленные знания по химии, биологии, информатике и математике. Обучаться по специальной программе будут 84 человека.

«В Кузбассе внедряется бесшовная система профобразования — от детского сада до трудоустройства на предприятие реального сектора экономики. Мы стремимся обеспечить плавный переход детей от школьной программы к профессиональному обучению. Программа ранней профориентации с практическим уклоном этому способствует. Так, школьники могут осознанно выбрать свою профессиональную траекторию уже в школьные годы», — подчеркнула министр образования Кузбасса Софья Балакирева.

Программа включает не только теоретические, но и практические занятия. Для этого в специальных классах установлено современное оборудование. Опыт работы с ним облегчит ребятам дальнейшее обучение в профильных учебных заведениях. Дети получают реальные навыки, необходимые для успешной работы в аграрном секторе.