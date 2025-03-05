Молодежь Кузбасса участвует в сохранении памяти о подвигах героев Великой Отечественной войны

На заседании рабочей группы регионального организационного комитета «Победа» обсудили мероприятия, которые проходят в Кузбассе в рамках подготовки к 80-летнему юбилею Великой Победы. Особое внимание уделили привлечению подрастающего поколения, волонтеров.

«Чуть больше двух месяцев остается до празднования 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Одно из основных направлений подготовки к торжеству — работа с памятниками, установленными в местах боевой славы кузбасских дивизий. Составлен их реестр на территории России, сейчас ведем работу в Республике Беларусь. Там захоронено 4 838 кузбасских воинов. Все памятные места будем поддерживать в надлежащем состоянии. Важно, что к работе по сохранению памяти о подвигах героев подключается молодежь — образовательные организации, активисты «Движения Первых». Эту работу будем продолжать», — сказал губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Глава региона отметил, что молодежь проводит субботники у памятников и мемориалов во всех территориях Кузбасса.

«Готовим ребят для проведения экскурсий по улицам, названным в честь Героев Великой Отечественной войны», – добавил Илья Середюк.