По итогам 2024 года объем закупок госкомпаний у самозанятых вырос на 155% по сравнению с 2023 годом и составил рекордные 95,5 млн рублей. Число предпринимателей, которые стали поставщиками крупнейших заказов, более чем на 22% обновило прошлогодний рекорд и составило 99 человек. Работа проводится в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

«Интеграция самозанятых в экономику региона, а также их поддержка — важная мера развития предпринимательской инициативы в рамках нового нацпроекта. Растет и количество договоров, и число поставщиков среди предпринимателей этой категории. Одновременно расширяется номенклатура поставляемых изделий и спектр оказываемых ими услуг», — отметила заместитель председателя правительства – министр экономического развития Кузбасса Елена Галеева.

Наибольший прирост объема закупок у самозанятых в 2024 году произошел в сфере услуг финансового посредничества и страхования, юридических и бухгалтерских, профессиональных, научных и технических услуг, а также в области специализированных строительных работ.

Отметим, что с 1 апреля 2020 года самозанятые могут участвовать в госзакупках по 223-ФЗ на тех же условиях, что и малый и средний бизнес. За соблюдением обязательной правительственной 25%-ной квоты на закупки у малого и среднего бизнеса отвечает Корпорация МСП и уполномоченные органы регионов.