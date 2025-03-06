Полномочный представитель президента в СФО Анатолий Серышев отметил, что в настоящее время во всех регионах Сибирского федерального округа стартовали образовательные программы для участников и ветеранов специальной военной операции. Кадровые проекты реализуются по инициативе президента РФ Владимира Путина и продолжают федеральную программу «Время героев», которая показала востребованность и результативность.

В Кузбассе прием заявок на участие в региональной программе подготовки кадров «СВОи Герои. Куzбасс» начался 25 февраля. Планируется, что после обучения участники придут работать в органы власти, местного самоуправления, в общественные организации, в экономику региона.

Ветераны и бойцы могут подать заявку на участие по ссылке. Действует телефон горячей линии: 8 (3842) 58-1546. Подать заявку могут и действующие бойцы специальной военной операции. Для них обучение будет проводиться в отдельном формате с учетом специфики несения военной службы.

Чтобы попасть в программу, необходимо заполнить анкету, пройти тестирование и собеседование. По результатам конкурсного отбора кандидаты будут зачислены в резерв. За ними будут закреплены наставники из числа замгубернаторов, председателя правительства, депутатов, а также глав муниципалитетов. Работу на всех этапах будет курировать Общественный совет под председательством губернатора Ильи Середюка.

До 16 июня будет проходить конкурсный отбор. Он включает онлайн-регистрацию, в ходе которой нужно заполнить анкету и написать эссе, тестирование онлайн, очное собеседование.

С 17 по 30 июня Общественный совет программы подведет итоги и определит победителей. 1 июля состоится зачисление победителей в резерв и на обучение по программе дополнительной профессиональной переподготовки «Государственное и муниципальное управление». Обучение начнется 1 сентября и продлится год. За это время участники получат практический опыт решения реальных задач в экономике и социальной сфере.

Информация о программе размещается в официальных аккаунтах в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники», в телеграм-канале, на Rutube.

Анатолий Серышев заявил о важности и других специальных программ, направленных на содействие в трудоустройстве и самореализации военнослужащих. В этой связи полпред привел в пример проведение в Кузбассе ярмарок вакансий для участников СВО. Особенно удачно прошло кадровое мероприятие ко Дню защитника Отечества, которое в 15 районах области посетили более 1,3 тысячи жителей региона. Каждый пятый соискатель получил приглашение для трудоустройства.

Также был отмечен опыт Кузбасса по привлечению участников СВО к деятельности региональных филиалов Фонда «Защитники Отечества», Ассоциации ветеранов СВО. Ветераны СВО работают социальными координаторами, они помогают вернувшимся из зоны боевых действий адаптироваться к мирной жизни.

По словам полпреда, участники специальной военной операции – это герои, которые на передовой отстаивают право на мирную жизнь и поступательное суверенное развитие для России.