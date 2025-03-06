В рамках Всероссийской акции «Храним огонь Победы» 6 мая одновременно будут зажжены 80 Вечных огней на мемориальных комплексах по всей стране. В Кузбассе зажжение огня состоится у памятника воинам-кузбассовцам, павшим за Родину в 1941-1945 годах.

В течение всего мая газовики будут еженедельно подключать к сетевому газу новые и реконструируемые мемориалы и памятники, а также подготовят действующие огни.

В Кузбассе постоянно функционируют пять Вечных огней — два в Кемерове, два в Новокузнецке и один в Юрге. Все они обслуживаются дочерними предприятиями группы «Газпром межрегионгаз».