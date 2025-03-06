Под председательством полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева состоялось заседание Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям.

Участники совещания подвели итоги деятельности рабочей группы за 2024 год и определили актуальные задачи на ближайшую перспективу. В прошедшем году состоялось два заседания рабочей группы, на которых были рассмотрены вопросы снижения рисков совершения незаконных внешнеторговых операций и противодействия теневой финансовой активности в регионах округа с высоким объемом подозрительных операций. Анатолий Серышев отметил слаженную работу представителей ведомств.

«Реализация выработанных по итогам обсуждения мер позволила улучшить оперативную обстановку в регионах Сибири», – сказал он.

По словам полномочного представителя, в результате исполнения протокольных решений правоохранительными и контрольно-надзорными органами округа за 2024 год выявлено более 3 тысяч преступлений в сферах валютно-экспортного и кредитно-финансового контролей, что позволило значительно сократить теневую финансовую активность, количество схем обналичивания сократилось на 80%.

«Считаю, что участники Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям в Сибирском федеральном округе в полной мере выполнили поставленные на 2024 год задачи», – подвел итоги истекшего года полпред.

В 2025 году одним из ключевых приоритетов работы межведомственной группы назван государственный контроль за расходованием бюджетных средств, выделяемых на реализацию национальных проектов. Так, на территории Сибири реализовывалось 15 национальных проектов, в рамках которых заключено 13,5 тысячи контрактов на общую сумму более 694 миллиардов рублей.

Между тем уровень нарушений при реализации национальных проектов в округе остается высоким, констатировал полпред. В частности, Межрегиональным управлением Росфинмониторинга по округу установлено, что около 3 миллиардов рублей выведено в «теневой» контур экономики. По итогам заседания выработан комплекс мер по противодействию нарушениям в указанной сфере и обеспечению устойчивости российской экономики.