В подшефном техникуме «СУЭК-Кузбасс» прошла открытая лекция к 80-летию Победы

В честь приближающегося 80-летия Победы заместитель министра угольной промышленности Кузбасса Андрей Брижак провел открытую лекцию для студентов-горняков. Участниками встречи стали более 50 обучающихся Ленинск-кузнецкого горнотехнического техникума и представители АО «СУЭК-Кузбасс».

Лекция была посвящена героическому труду шахтеров Кузбасса в годы Великой Отечественной войны. Несмотря на все трудности, они бесперебойно обеспечивали страну углем, который был жизненно необходим для военной промышленности. Сложные условия не помешали прогрессу – на предприятиях внедряли инновации и механизировали трудоемкие процессы. К примеру, вводили погрузку угля и породы с использованием сбоечно-буровой машины Могилевского.

Из материала лекции студенты узнали о том, что особый вклад в работу угольных шахт внесли женщины, количество которых в военные годы на шахтах Кузбасса увеличилось до 16 000 человек. При этом более 2 500 были заняты непосредственно в забоях. Имена Марии Косогоровой и Матрены Родионовой навсегда остались в истории Кузбасса. Они запомнились как первая женщина-директор шахты и первая женщина, удостоенная звания «Почетный шахтер».

Студенты также узнали о современном состоянии угольной промышленности региона. Андрей Брижак подчеркнул, что угледобывающие предприятия Кемеровской области продолжают играть ключевую роль в экономике страны. Он заверил студентов, что горняцкие профессии еще много лет будут востребованы на рынке труда.

– На сегодняшний день предприятия Кузбасса обеспечивают половину всей добычи угля в России. В отрасли задействовано 120 000 человек. Еще около 3 000 рабочих мест ждут юных горняков после того, как те получат профильное образование, – отметил замминистра.

Напомним, что выпускники Горнотехнического техникума ежегодно пополняют трудовые коллективы предприятий АО «СУЭК-Кузбасс». На базе Ленинск-Кузнецкого горнотехнического техникума в 2024 году открылся образовательный кластер среднего профессионального образования «Профессионалитет». С сентября минувшего года студенты осваивают программы, связанные с подготовкой кадров для горнодобывающей отрасли. А квалифицированные педагоги и современное оборудование позволяют получать им реальные знания и опыт для реализации в будущем.

Фото: пресс-служба СУЭК.