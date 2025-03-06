В преддверии Международного женского дня в Музыкальном театре Кузбасса им. А.К. Боброва состоялся показ спектакля «Ромео и Джульетта». Были приглашены мамы, жены участников специальной военной операции, представители Союза женщин Кузбасса, волонтеры, общественницы, которые внесли значительный вклад в развитие региона.

В Кузбасском центре дополнительного образования для женщин — ветеранов, матерей и жен участников специальной военной операции состоялся праздничный концерт «Весна! Родина! Любовь!». Заместитель руководителя волонтерского отряда «Руки добра» Лидия Архиреева рассказала о проводимой работе: участницы вяжут маскировочные сети и теплые носки, льют окопные свечи, собирают медикаменты и другую гуманитарную помощь. Кроме того, волонтеры организуют письма школьников на передовую.

Также торжественный прием для родных участников СВО прошел в ДК «Юбилейный» в Тяжинском округе. Свое творчество им подарили артисты и коллективы учреждений культуры.

Праздничные мероприятия проходят во всех медицинских организациях Кузбасса — поздравления принимают женщины-медики, а также пациентки, которые приходят на прием и получают лечение в стационарах. Мужчины вручают им цветы, читают стихи, организуют концерты и творческие выставки. Внимание также уделяют врачам, медицинским сестрам и фельдшерам, которые всю жизнь посвятили работе в отрасли, а сегодня находятся на заслуженном отдыхе.

В социальных сетях опубликованы истории о выдающихся женщинах, которые трудятся в здравоохранении Кузбасса. Например, в семье медицинской сестры Кузбасской областной клинической больницы имени С.В. Беляева Оксаны Кононовой 20 детей, в том числе 11 приемных. Медицинская сестра-анестезист Новокузнецкой городской клинической больнице № 29 имени А.А. Луцика Марина Андреас трижды отправлялась в командировки в Горловку для оказания помощи мирному населению и участникам СВО. Кроме того, в госпабликах можно найти публикации о вкладе женщин-медиков в победу в Великой Отечественной войне.

6 и 7 марта в 23 кемеровских библиотеках состоится Международная интеллектуальная игра Р.И.С.К. «Женщины-Герои», посвященная Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Р.И.С.К. расшифровывается как Разум, Интуиция, Скорость, Команда — именно эти качества потребуются участникам. Игроки смогут погрузиться в истории жизни выдающихся героинь — участниц Великой Отечественной войны, узнать об их подвигах и значительном вкладе в историю нашей Родины. Расписание игр размещено на сайте.

Накануне праздника юнармейцы из школ Таштагольского района смастерили открытки, подготовили подарки для землячек — жен и матерей участников СВО, помогли женщинам, проживающим в частных домах, в очистке дворовых территорий.

В культурно-досуговых учреждениях Кузбасса с 6 по 8 марта пройдет региональная сетевая акция «Время любить — время поздравлять». Участники поэтического флешмоба «Ода женщине сквозь Объектив» записывают на видео исполнение стихотворения классиков или современных поэтов, посвященных любви и женщине и публикуют получившиеся ролики в социальных сетях с хэштегами #ГолосЛюбви42 #8МАРТА42. Для участия танцевальном флешмобе «Танцуем с мамой, танцуем с бабушкой» нужно записать видео, на котором дети совместно с мамами или с бабушками освоят несколько танцевальных движений и опубликовать в социальных сетях с хэштегами: #ТанцуемсМамой42 #8МАРТА42.

В Кузбасском центре искусств с 6 марта по 27 апреля будет работать выставка Творческого союза художников России «Эта женщина…». Художники Кузбасса представят свои работы, в которых через живопись и графику раскрываются разные грани женской сущности. Действует Пушкинская карта.

В рамках Всероссийской акции Движения Первых «Вам, Любимые» активисты из разных муниципалитетов своими руками создают открытки с теплыми пожеланиями и вручают их бабушкам, мамам, своим наставникам, а также женщинам, выполняющим профессиональные обязанности в праздничный день. Кроме того, пройдут Классные встречи с успешными и вдохновляющими женщинами, например, активисты Кемеровского муниципального округа познакомятся с социальным координатором Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Натальей Лихоузовой, в Белове — с сотрудницами пожарной части №1.

Активисты Беловского муниципального округа организовали флешмоб, в рамках которого сформировали цифру 8. Жительницы Яйского округа, имеющие статус «дети войны», встретились с женами и дочерями участников и ветеранов СВО. В неформальной обстановке они узнали, как история объединяет поколения и как каждому герою важна поддержка любящей женщины.

В рамках акции «С любовью от Первых» школьники Мысков, Тисульского и Чебулинского округов создали поздравительные открытки и вручили их педагогам, сотрудникам образовательных организаций, матерям участников СВО. Активисты Осинников присоединились к акции «Мамы Первых»: взяли интервью у гостей, приглашенных на торжественный концерт, посвященный Международному женскому дню. Мамы поделились секретами воспитания всесторонне развитой личности, рассказали, с какими трудностями столкнулись в процессе взросления своего ребенка, вспомнили радостные моменты.