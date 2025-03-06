Сегодня в Кемерове и Новокузнецке прошли торжественные церемонии награждения победителей и призеров регионального этапа чемпионата профессионального мастерства «Профессионалы» – 2025. Соревнование организовано в рамках национального проекта «Молодежь и дети», который реализуется по инициативе президента РФ Владимира Путина.

Старшеклассники и студенты были приглашены в министерство образования региона, в кемеровский кванториум при Кузбасском техникуме архитектуры, геодезии и строительства и в Новокузнецкий торгово-экономический техникум.

«Региональный этап чемпионата — важная часть профессионального образования в Кузбассе. Ежегодно наши ребята усердно готовятся к нему, а педагоги-наставники помогают им раскрыть потенциал. Нацпроект помогает поддерживать и развивать чемпионатное движение в регионе, готовить наши площадки к проведению межрегионального (итогового) этапа», — отметила министр образования Кузбасса Софья Балакирева.

Всего в региональном этапе чемпионата приняли участие 850 человек. Они продемонстрировали свои навыки в 159 компетенциях на площадках 31 техникума и колледжа. Их подготовку оценивали 1416 экспертов. По итогам конкурсных испытаний было вручено 159 золотых, 161 серебряная и 160 бронзовых медалей. В апреле победителей ждет следующий этап — итоговый (межрегиональный) чемпионат по профессиональному мастерству. Соревнования пройдут в 23 регионах страны.