В Кузбассе проходят образовательные семинары-интенсивы акселерационной программы «Старт». Она является частью масштабного проекта по развитию молодежной политики «Регион для молодых» нацпроекта «Молодежь и дети», который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина.

Программа «Старт» направлена на поддержку молодежных инициатив и социально значимых проектов. Ее участники совместно с экспертами могут подготовить проектные заявки на конкурс «Росмолодежь.Гранты 1 сезон», который проходит с 14 февраля по 17 марта. В рамках конкурса можно получить грант до 1 млн рублей на реализацию социальных проектов. Принять участие могут граждане России в возрасте от 14 до 35 лет.

«Мы очень рады видеть такой большой интерес к нашей программе со стороны молодежи. Ребята проявляют активность и желание учиться, и это вдохновляет нас на организацию новых подобных мероприятий», — отметила и. о. директора ГАУ «Агентство развития общественных проектов и инициатив Кузбасса» Инесса Чаунина.

В течение марта интенсивы пройдут в 13 муниципалитетах региона. Уже состоялись мероприятия в Прокопьевске, Осинниках и Анжеро-Судженске. В качестве спикеров выступили ведущий эксперт Российского детско-юношеского центра, победитель конкурса «Росмолодежь.Гранты» Ярослав Кабанов и заместитель директора института инженерных технологий КемГУ, региональный руководитель движения «Волонтеры Победы» в Кузбассе Виктория Харлинская.