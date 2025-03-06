При поддержке СУЭК-Кузбасс и Фонда Мельниченко кузбасские спортсмены приняли участие в соревнованиях «Лыжи Мечты» на Танае»

На базе оздоровительного комплекса «Танай» Промышленновского района состоялись вторые Всероссийские лыжные соревнования «Лыжи Мечты». Уже традиционно в соревнованиях принимает участие команда Ленинск-Кузнецкого реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья.

Для ребят это не первый соревновательный опыт. Они постоянные участники реабилитационной программы «Лига Мечты» в Таштаголе на горе Туманная. Программа реабилитации детей с помощью катания на горных лыжах реализуется в рамках совместного проекта Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса, АНО «Лига мечты» при поддержке «СУЭК-Кузбасс» и Фонда Мельниченко, и действует в регионе уже десять лет. За это время бесплатные курсы на базе Губернского центра горнолыжного спорта и сноуборда в общей сложности прошли 670 кузбасских ребят.

Тренировки проводят опытные тренеры, прошедшие специальную подготовку по работе с детьми с ограниченными возможностями. В результате десятидневного цикла занятий дети не только успешно осваивают горнолыжные трассы, но и улучшают показатели физического и эмоционального здоровья. Плюс ко всему, в этом году ребята проходят оздоровительные процедуры в медицинском центре «Ромашка».

Соревнования «Лыжи Мечты» на Танае» проходили в двух дисциплинах: слалом-гигант и скольжение: свободное и с дополнительным оборудованием, а также «Слайдер». В каждой – определены ребята, показавшие лучшее время. Среди лидеров – Андрей Шелестов, который значительно улучшил свой результат в сравнении с прошлым годом.

– Благодаря участию в проекте «Лига Мечты» и опытным тренерам, сын смог встать на лыжи в пять лет. Вот уже шесть лет Андрей уверенно покоряет горные вершины. Едет на занятия, на соревнования всегда с большим удовольствием. Эмоции, которые получает ребёнок от катания бесценны. Я вижу, как с каждым спуском улучшается его результат. В этом году мы также планируем принять участие в чемпионате России по горнолыжному спорту, и я уверен, у Андрея все получится! – делится эмоциями отец Андрея Иван Шелестов.

В этом году победителем был признан каждый участник соревнований «Лыжи Мечты» на Танае»: все они преодолели трудности, познали радость достижений и были награждены дипломами и подарками.

Фото: Пресс-служба АО «СУЭК-Кузбасс»

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