Клиенты среднего и малого бизнеса ВТБ в Кузбассе в 2024 году нарастили объем расчетов с самозанятыми в 4 раза до 110 млн рублей. Количество операций при этом увеличилось в 7 раз. Средний чек составил 28,4 тыс рублей. Об этом свидетельствует статистика сервиса банка для выплат самозанятым.

В целом по стране предприниматели закупили у самозанятых товары и услуги на сумму более 7,3 млрд рублей, что в 4,3 раза больше, чем по итогам 2023 года. Число переводов в сервисе превысило 100 тысяч – это также в 4 раза больше, чем годом ранее.

По данным ВТБ, среди клиентов среднего и малого бизнеса наиболее востребованы услуги самозанятых, связанные со строительством и ремонтом, транспортной сферой и ИТ. Средний чек в этих категориях по итогам года составил 65 тыс. рублей. Наибольший объем расчетов приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. Среди других регионов лидируют Республика Татарстан, Свердловская и Иркутская области, Краснодарский край и Ростовская область.

«Растет не только интерес бизнеса к самозанятым, но и число самих специалистов. По итогам года ВТБ зафиксировал двукратный рост аудитории личного кабинета самозанятого. Этот сервис позволяет подтверждать свой статус, автоматически регистрировать доход в ФНС, формировать чеки и получать доступ к различным инструментам для ведения бизнеса», – отметил Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ.