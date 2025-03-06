Бригада Александра Беркуты шахты имени А.Д. Рубана первой в компании «СУЭК-Кузбасс» преодолела километровый рубеж проходки с начала года.

К 04 марта коллектив комбайном фронтального действия подготовил 1 004 метра горных выработок. Опережение плана составляет 624 метра. При этом февральский результат проходчиков составил 586 метров. На втором месте в Компании по темпам проходки комбайнами фронтального действия с начала года бригада Сергея Безуглова шахты имени С.М. Кирова с результатом 560 метров.

Напомним, что по итогам 2024 года бригада Александра Беркуты подготовила 5 013 метров горных выработок – рекорд для шахт Кольчугинского (Ленинского) рудника для такого типа техники. На протяжении всего 2024 года сплочённый высокопрофессиональный коллектив занимал лидирующие позиции в компании «СУЭК-Кузбасс» по уровню производительности. Среднемесячные темпы проходки составили более 450 метров. Бригадой завоевано 32 победы в Днях повышенной проходки. В этом году на счету коллектива уже восемь побед в производственном соревновании.

Отметим и бригаду Владимира Васильева, ведущую проходку на шахте имени 7 Ноября Новая, также входящей в состав шахтоуправления имени А.Д. Рубана. Этот коллектив с начала года подготовил 561 метр горных выработок (+201 метр к плану). Лучший показатель в целом по Компании среди коллективов, использующих комбайны избирательного действия. На счету бригады Сергея Васильева 12 побед в Днях повышенной проходки в своей группе.

Фото: Пресс-служба АО «СУЭК-Кузбасс»

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