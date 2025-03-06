Производители региона получат витрину «Сделано в Кузбассе» на маркетплейсах Ozon и Wildberries

Витрины с товарами под меткой «Сделано в Кузбассе» появятся на популярных маркетплейсах страны. Об этом сообщает пресс-служба администрации правительства региона.

Размещение продукции кузбасских предприятий на популярных онлайн-платформах Ozon и Wildberries откроет возможности для расширения клиентской базы, повышения узнаваемости брендов и увеличения объемов сбыта. Инициатива создания специальной витрины «Сделано в Кузбассе» принадлежит Министерству экономического развития региона и центру «Мой бизнес», который работает по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Губернатор Кузбасса Илья Середюк, опубликовав эту новость в своем телеграмм-канале, подчеркнул, что договоренности с ведущими маркетплейсами страны позволят существенно повысить узнаваемость местных брендов, расширить географию продаж и увеличить объемы производства. Он выразил уверенность в том, что это будет особенно актуально для кузбасских производителей.

В настоящее время центр «Мой бизнес» Кузбасс принимает заявки от производителей, предоставляя консультации по телефону 8 (3842) 77-88-70.

Участвовать в проекте могут юридические лица, индивидуальные предприниматели и самозанятые, занимающиеся производством товаров на территории региона и уже представленные на Ozon и Wildberries. Участие бесплатное, необходимо лишь заполнить регистрационную форму, указав контактные данные, ID производителя, артикулы товаров и ссылки на карточки товаров на маркетплейсах.

Напомним, в Кузбассе активно развивается региональная программа поддержки и продвижения местных брендов. В прошлом году предприятия, выпускающие продукцию под местными брендами, получили финансовую поддержку в виде субсидий от Минпромторга Кузбасса, грантов от Минсельхоза Кузбасса и льготных займов от Государственного фонда поддержки предпринимательства.