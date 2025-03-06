В ходе встречи губернатора Кузбасса Ильи Середюка с Министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым была достигнута договоренность о проведении в регионе II Всероссийского горнолыжного форума под названием «Сила гор. Шерегеш».На форуме эксперты туристической отрасли смогут обменяться опытом и разработать стратегии для дальнейшего развития горнолыжных курортов России. В том числе, для улучшения качества туристических услуг и инфраструктуры с учетом потребностей различных групп населения (молодежи, пожилых людей, семей с детьми).

«Президент России Владимир Владимирович Путин поручил обеспечить рост качества туристических услуг и инфраструктуры, при этом ориентироваться на потребности людей с самым разным достатком, молодежи, людей старшего поколения, семей с детьми. В числе решений, которые предполагается выработать по итогам форума — предложения по обеспечению доступности горнолыжных комплексов для детского и семейного отдыха, а также создание круглогодичного реабилитационного центра для участников СВО на территории СТК «Шерегеш», — сказал губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Форум запланирован на 2-3 апреля и соберет представителей ведущих горнолыжных курортов страны.

Программа форума включает обсуждение ключевых вопросов, таких как: обеспечение технологической независимости горнолыжной индустрии; роль спортивных соревнований в развитии курортов; кадровое обеспечение сферы гостеприимства; доступность горнолыжного отдыха для семей с детьми; стандарты сервиса; законодательные инициативы. Особое внимание будет уделено организации реабилитационных программ для участников СВО на горнолыжных курортах.

Параллельно с основным форумом на базе Таштагольского техникума горных технологий и сферы обслуживания пройдет Детский туристический форум «Сила гор. Шерегеш. Дети», где специалисты обсудят вопросы развития пешеходного и горнолыжного туризма, а также возможности сотрудничества с образовательными организациями.

Кроме того, в рамках форума будет организована выставка, на которой будут представлены новейшее оборудование для горнолыжных комплексов и активного отдыха, спортивная одежда, проекты модульных гостиниц и инфраструктурные решения.