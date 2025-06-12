С первых дней проведения специальной военной операции весь Кузбасс активно включился в сбор и отправку гуманитарной помощи для жителей пострадавших от действия неонацистов районов. Особую заботу наш регион проявляет к городу-побратиму Прокопьевска — Горловке. Сегодня в День России, как знак единения жителей Кузбасса и Донбасса очередной гумконвой с помощью отправился горовчанам.

«Ровно три года назад, 12 июня 2022 года, было подписано соглашение между Кузбассом и Горловкой. Сегодня мы всем сердцем переживаем происходящее в этом прифронтовом городе. Вы знаете, что там продолжаются варварские обстрелы украинскими боевиками. Как регион-шеф, мы поддерживаем наш братский шахтерский город в восстановлении коммунальной и социальной инфраструктуры, помогаем вернуться к мирной жизни», — сказал губернатор Илья Середюк.

Он также отметил, что накануне Дня России всем Кузбассом организовали прием гуманитарной помощи. Жители региона в очередной раз проявили неравнодушие и помогли сформировать груз для отправки в Горловку.

От всей души благодарю за вашу отзывчивость, за то, что нашли возможность помочь!

В знак поддержки тем, кому сейчас трудно, и единства нашей огромной страны, к сбору помощи присоединились неравнодушные жители со всех уголков Кузбасса. Сегодня в Горловку отправлено более 2 тонн различной крупы, 4 тонн макаронных изделий, свыше 1,5 тонн мясных и рыбных консервов, чай, кофе, подсолнечное масло, детское питание, сахар.

Также на средства спонсоров и жителей региона для жителей Горловки закуплено около 6 тонн бытовой химии и средств личной гигиены, вещи, отопительные приборы, 100 чайников, 106 микроволновых печей, шесть холодильников, шесть стиральных машин, 16 бензиновых генераторов.

Участники торжественного мероприятия отметили, что в день, когда вся страна отмечает свой главный государственный праздник, мы хотим подчеркнуть: наша сила — в единстве, сплоченности и взаимопомощи. Пусть наши соотечественники в Донбассе будут уверены, что за ними — огромная и сильная страна. Вместе мы — сила!