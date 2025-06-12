Полномочный представитель президента в Сибирском Федеральном округе поздравили сибиряков с Днём России. – Наши предки защитили страну от внешних угроз, отстояли право на самостоятельную жизнь и суверенное развитие. Сегодня их внуки и правнуки героически сражаются за свободное будущее России. Убеждён, что все мы должны трудиться также напряженно и сообща, чтобы построить сильную, благоустроенную и комфортную страну, справедливое социальное государство, где каждый сможет проявить себя и реализовать свои таланты, – отметил полпред.

12 июня во всех регионах Сибири, как и по всей России, пройдут масштабные торжества, концерты и флешмобы. По сложившейся традиции, день начнётся с церемонии поднятия флага Российской Федерации. Молодым гражданам России, отличившимся в учебе, спорте или общественной деятельности, вручат первые в их жизни паспорта.

Волонтёры Победы проведут Всероссийские исторические игры «Объединяющая народы» и «Та самая Россия», посвящённые культурному наследию народов России: национальным танцам, особенностям кухни, народным песням, а также трудовым подвигам и доблести жителей различных городов в годы Великой Отечественной войны.

В рамках Всероссийской интеллектуальной игры «Путешествуем по России», посвящённой традициям и культуре различных народностей, проживающих в России, участники смогут узнать интересные факты о народных промыслах и географических особенностях нашей страны.