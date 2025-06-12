С 12 по 14 июня в Кузбассе проходит Всероссийский молодежный форум «Шерегеш». Его участниками стали 100 молодых специалистов медиа сферы со всей страны: тревел-блогеры, инфлюенсеры, контент креаторы. Вместе они разработают проекты по освещению в сетях кибербезопасности. Сфера является приоритетно важной как в Кузбассе, так и в стране.

«Мы объединили молодых блогеров и создателей контента в сфере профилактики киберпреступлений для формирования профессиональной среды, где через инновационные цифровые форматы они смогут эффективно транслировать актуальные знания о безопасности в интернет-пространстве. Форум призван стать стратегической платформой для обмена опытом, развития креативных навыков и создания контента, который на понятном для молодежи языке предотвращает деструктивное влияние киберугроз», — отметила начальник департамента молодежной политики администрации правительства Кузбасса Анастасия Путинцева.

Образовательная часть форума пройдет по двум тематическим направлениям. В группе «Создание контента в сфере кибербезопасности» участники разработают 10 медиапроектов по информированию молодежи о киберпреступлениях. Кроме того, они создадут прототипы этих проектов — готовые к реализации концепции с демонстрационными материалами, которые могут быть использованы в дальнейшем для продвижения инициатив.

Направление «Медиа» разработает информационные видеоролики с использованием анимации, интервью с экспертами, реальных кейсов и примеров из жизни. Основной задачей станет не только донесение ключевых принципов безопасного поведения в интернете, но и формирование у зрителей понимания важности кибербезопасности как основы устойчивого развития цифрового общества.

В дальнейшем проекты и разработанные ролики будут переданы для использования в образовательные учреждения Кузбасса, правоохранительные органы, общественные организации, будут распространены среди населения для информирования.

В рамках культурной программы участники посетят экскурсионную программу «Открывая Кузбасс», познакомятся с традициями Горной Шории. Для участников подготовлен уникальный маршрут, который включает подъем на гору «Зеленая» и посещение фермы альпак. В заключении форума участников ждет культурная часть в рамках фестиваля «ПРОГЕШ».